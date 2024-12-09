Певец Шаман раскрыл, где живёт после развода

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, рассказал, что после развода со своей второй супругой он не успел приобрести собственное жилье и сейчас вынужден останавливаться в гостиницах.

Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман на VK-Фест

В эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ Ярослав поделился, что оставил квартиру бывшей супруге, поэтому сейчас у него нет постоянного места жительства.

"Я не пытался искать съёмное жильё или перевозить вещи — на это просто не было времени. Даже без собственного жилья я не чувствую себя обездоленным. Я побывал во всех отелях Москвы и могу сказать, что не жалуюсь. Это просто жизненный период", — отметил артист.

Ярослав с теплотой и любовью вспоминает свою бывшую возлюбленную Елену Мартынову, которая влюбилась в него ещё до того, как он стал знаменитым. Он благодарен ей за поддержку и веру, которые она проявляла к нему.

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Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).





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