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Певец Шаман раскрыл, где живёт после развода

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, рассказал, что после развода со своей второй супругой он не успел приобрести собственное жилье и сейчас вынужден останавливаться в гостиницах.

Шаман на VK-Фест
Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман на VK-Фест

В эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ Ярослав поделился, что оставил квартиру бывшей супруге, поэтому сейчас у него нет постоянного места жительства.

"Я не пытался искать съёмное жильё или перевозить вещи — на это просто не было времени. Даже без собственного жилья я не чувствую себя обездоленным. Я побывал во всех отелях Москвы и могу сказать, что не жалуюсь. Это просто жизненный период", — отметил артист.

Ярослав с теплотой и любовью вспоминает свою бывшую возлюбленную Елену Мартынову, которая влюбилась в него ещё до того, как он стал знаменитым. Он благодарен ей за поддержку и веру, которые она проявляла к нему.

Ранее жена Игоря Николаева ответила на слухи о своей беременности.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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