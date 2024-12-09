Психолог дала советы Александру Ревве, который пожаловался на ревность матери к жене

3:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина разобрала сложные взаимоотношения Александра Реввы с матерью.

Фото: https://vk.com/aleksandrrevvaofficial by ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman Шоумен Александр Ревва

Эксперт объяснила, что ревность между свекровью и невесткой стала уже притчей во языцех.

"Когда мама вкладывается, растит мальчика, то, конечно же, этот мальчик для неё самый лучший, конечно же, этот мальчик для неё является неким эталоном мужчины, она в него заложила всё то, что она ценит", — рассказала психолог в беседе с Pravda.Ru.

Метелина отметила, что ревность появляется тогда, когда кому-то не хватает внимания.

"Если вы чувствуете, что вам не хватает этого внимания, значит надо поговорить и сказать своему сыну: "Мне не хватает твоего внимания, я бы хотела, например, видеться почаще". А дальше вопрос: чем вы наполняете ваши встречи, или чем вы наполняете ваши телефонные разговоры?" — сказала специалист.

Важно, по словам эксперта, найти общие интересы, а не рассказывать сыну о своих болячках.

"Взрослым активным детям интересны ваши достижения и ваш опыт преодоления трудностей, как вы справлялись или справляетесь с какими-то жизненными сложностями. Вашим детям интересны ваши победы, когда вы занимали какие-то места или получали какие-то звания. Вашим детям интересно там, где вы проявляете активность и там, где они могут у вас поучиться, пусть косвенно. Поэтому ваше общение должно быть наполнено тем, что интересно не только вам, но и вашему сыну", — объяснила Метелина.

Невестку, по словам психолога, следует воспринимать как женщину, которая заботится о вашем сыне. Не следует подмечать в невестке только недостатки, стоит увидеть в ней и достоинства.

"А если мы посмотрим на неё глазами сына, а чем же она хороша, о, она прекрасно готовит — это замечательно, она замечательная чудесная любовница — вашему сыну повезло, она умеет одеваться — это круто, когда можно выйти с женщиной, и все на неё смотрят, она карьеристка и она отдает себя всю работе — прекрасно, ваш сын получает такую прям настоящую опору, плечо и так далее, на которое может положиться, то есть, если он перестанет зарабатывать деньги в какой-то сложной ситуации, неважно почему, бывает всякое, она примет этот удар, она переживёт его вместе с ним. Поэтому вот эти акценты на том, что хорошо у неё — это тоже прекрасно", — поделилась своим экспертным мнением специалист.

Метелина посоветовала Александру Ревве установить график для того, чтобы позвонить матери или написать ей сообщение.

"Если у вас нормальные отношения, то встречи раз в неделю-раз в две недели — это естественное продолжение отношений ребёнка и родителя, потому что свекровь — это мама мужа. Это нормально и это правильно, потому что пока живы наши родители, мы чувствуем себя в большей безопасности, очень остро и тяжело переживается момент, когда они уходят", — рассказала психолог.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.