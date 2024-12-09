Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фасоль в огороде: что сажать рядом для максимального урожая?
Стоимость автосервисных услуг значительно повысилась
Почему бакопа станет идеальным выбором для вашего дома
Как избавиться от пестицидов на овощах и фруктах: простой способ
Собаки наклоняют голову, чтобы лучше нас понять
Япония глазами Сергея Орлова — что поразило комика
Стены, пол и потолок в подарок! Вот почему москвичи выбирают квартиры под ключ
Мужа Бейонсе, рэпера Jay-Z обвинили в тяжком преступлении
Лёгкий рецепт теста для пиццы, который всегда получится

Психолог дала советы Александру Ревве, который пожаловался на ревность матери к жене

3:09
Шоу-бизнес

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина разобрала сложные взаимоотношения Александра Реввы с матерью.

Шоумен Александр Ревва
Фото: https://vk.com/aleksandrrevvaofficial by ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman
Шоумен Александр Ревва

Эксперт объяснила, что ревность между свекровью и невесткой стала уже притчей во языцех.

"Когда мама вкладывается, растит мальчика, то, конечно же, этот мальчик для неё самый лучший, конечно же, этот мальчик для неё является неким эталоном мужчины, она в него заложила всё то, что она ценит", — рассказала психолог в беседе с Pravda.Ru.

Метелина отметила, что ревность появляется тогда, когда кому-то не хватает внимания.

"Если вы чувствуете, что вам не хватает этого внимания, значит надо поговорить и сказать своему сыну: "Мне не хватает твоего внимания, я бы хотела, например, видеться почаще". А дальше вопрос: чем вы наполняете ваши встречи, или чем вы наполняете ваши телефонные разговоры?" — сказала специалист.

Важно, по словам эксперта, найти общие интересы, а не рассказывать сыну о своих болячках.

"Взрослым активным детям интересны ваши достижения и ваш опыт преодоления трудностей, как вы справлялись или справляетесь с какими-то жизненными сложностями. Вашим детям интересны ваши победы, когда вы занимали какие-то места или получали какие-то звания. Вашим детям интересно там, где вы проявляете активность и там, где они могут у вас поучиться, пусть косвенно. Поэтому ваше общение должно быть наполнено тем, что интересно не только вам, но и вашему сыну", — объяснила Метелина.

Невестку, по словам психолога, следует воспринимать как женщину, которая заботится о вашем сыне. Не следует подмечать в невестке только недостатки, стоит увидеть в ней и достоинства.

"А если мы посмотрим на неё глазами сына, а чем же она хороша, о, она прекрасно готовит — это замечательно, она замечательная чудесная любовница — вашему сыну повезло, она умеет одеваться — это круто, когда можно выйти с женщиной, и все на неё смотрят, она карьеристка и она отдает себя всю работе — прекрасно, ваш сын получает такую прям настоящую опору, плечо и так далее, на которое может положиться, то есть, если он перестанет зарабатывать деньги в какой-то сложной ситуации, неважно почему, бывает всякое, она примет этот удар, она переживёт его вместе с ним. Поэтому вот эти акценты на том, что хорошо у неё — это тоже прекрасно", — поделилась своим экспертным мнением специалист.

Метелина посоветовала Александру Ревве установить график для того, чтобы позвонить матери или написать ей сообщение.

"Если у вас нормальные отношения, то встречи раз в неделю-раз в две недели — это естественное продолжение отношений ребёнка и родителя, потому что свекровь — это мама мужа. Это нормально и это правильно, потому что пока живы наши родители, мы чувствуем себя в большей безопасности, очень остро и тяжело переживается момент, когда они уходят", — рассказала психолог.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья
Шоу-бизнес
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья
В США высказались о возможности увеличения парка бомбардировщиков B-21
Россия может стать первой страной с резервом в биткоинах
Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?
Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан
Ошибка, которая делает мёд бесполезным в вашем чае
Натуральные методы защиты растений от улиток в огороде
Лучшие автомобили с минимальными расходами на ремонт
Ледяной город в Китае привлекает туристов со всего мира
Лучшие сорта томатов для консервирования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.