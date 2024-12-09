Жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности: я в отличной форме

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Актриса и жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова в своём личном блоге прокомментировала слухи о своей беременности.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Проскуряковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Она подчеркнула, что находится в отличной форме и не понимает, кто мог заметить у неё округлившийся живот.

"Это неправда! Прошу вас, перестаньте критиковать женщин за то, что они не обладают идеальной худобой! Это возмутительно! Я в прекрасной форме, и не нужно заставлять меня испытывать комплексы после каждого моего выхода на сцену", — заявила артистка.

Юлия Проскурякова выступила на "Песне года" в облегающем полупрозрачном платье. Она сама поделилась кадрами с концерта в социальных сетях, не ожидая, что её фигура станет объектом такого активного обсуждения и домыслов о беременности.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о неприятной истории, связанной с одним из маркетплейсов.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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