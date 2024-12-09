Расплакавшаяся публично Анна Хилькевич раскрыла, чем закончилась неприятная история с маркетплейсом

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками подробностями истории, связанной с сотрудником сферы услуг, который довёл её до слёз. Как оказалось, представители маркетплейса связались с ней и принесли свои извинения.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

Недавно артистка в слезах опубликовала пост в своём блоге, в котором рассказала, что её тяжёлый товар отказались упаковывать из-за отсутствия пакетов нужного размера. Поклонники осудили Хилькевич за необоснованные жалобы и напомнили ей, что никто не обязан ей помогать.

"Удивительно, как по-разному люди воспринимают эту ситуацию. Кто-то жёстко критикует меня, переходя на личные оскорбления, а кто-то, напротив, видит ситуацию так же, как я. Но равнодушных не так много", — отметила Хилькевич.

Актриса поблагодарила представителей маркетплейса за извинения и принесла свои извинения сотруднику. Она объяснила, что именно на его примере ей пришлось отстаивать свою жизненную позицию. Хилькевич подчеркнула, что в её мире есть место взаимопомощи, компромиссам и уступкам.

Ранее у Анны Плетнёвой произошёл конфликт с охраной на концерте Евы Польны.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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