Исхудавшего певца Михаила Шуфутинского не узнали поклонники

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Певец Михаил Шуфутинский поразил поклонников своей худобой.

Фото: https://www.instagram.com/mikhail.shufutinsky by Инстаграм Михаила Шуфутинского is licensed under public doman Певец Михаил Шуфутинский

Прославленный шансонье Михаил Шуфутинский опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён гуляющим по снежным просторам со своими тремя собаками породы овчарка.

"Утренняя прогулка с дружками", — написал под фото артист.

Интернет-пользователи были поражены тем, как исхудал исполнитель хита "3 сентября". Фанаты привыкли видеть Шуфутинского в теле, а теперь он неожиданно стал стройным. Худоба звезды заметна даже под зимней одеждой.

Ранее похудевший комик Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания с перечислением продуктов и блюд на день.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Народный артист РФ.



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