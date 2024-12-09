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Мужа Бейонсе, рэпера Jay-Z обвинили в тяжком преступлении

1:05
Шоу-бизнес

Муж королевы американского R'n'B Бейонсе, рэпер Jay-Z ответил на обвинения в преступлении сексуального характера.

Рэпер Jay-Z
Фото: https://www.instagram.com/jayz by Инстаграм рэпера Jay-Z is licensed under public doman
Рэпер Jay-Z

Рэпера Jay-Z втянули в громкий скандал с белыми вечеринками Пи Дидди.

Некая девушка заявила, что когда она была подростком в 2000 году, один из самых влиятельных музыкантов изнасиловал её. Это случилось, когда она пыталась попасть на церемонии MTV Music Rewards. Скауты Пи Дидди, по её словам, заманили её в особняк рэпера.

Jay-Z прокомментировал обвинения. Он заявил, что девушка хочет заработать на его известности и хайпе вокруг громкого скандала. Рэпер отметил, что больше всего в этой ситуации жалеет свою семью.

Он уверен, что друзья его детей поделятся с ними скандальными подробностями грязной истории.

"Я оплакиваю ещё одну утрату невинности. Дети не должны проходить через такое в столь юном возрасте", — выразил свою точку зрения музыкант.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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