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Сергей Зверев назвал Марину Федункив старородящей тёткой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев был очень удивлён, когда узнал о том, что юмористка Марина Федункив родила сына в 53 года. В программе "Ты не поверишь!" на НТВ он назвал артистку "старородящей женщиной".

Марина Федункив
Фото: vk.com by канал Натальная карта, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Федункив

Сергей Зверев не скрывал, что не был в курсе беременности Федункив.

"Рожать никогда не поздно. Она осознанно приняла это решение. Это не случайность и не ошибка, как некоторые думают. Долгожданные дети — это такая радость", — сказал он.

Марина Федункив подтвердила, что действительно родила сына от своего супруга, итальянца Стефано Маджи, который на 13 лет её моложе. Юмористка рассказала, что приняла такое серьёзное и ответственное решение после многочисленных консультаций с врачами и профессорами.

Ранее Кристина Орбакайте поделилась фотографиями со своей дочерью из элитного ресторана в Нью-Йорке.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. 

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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