Орбакайте с 12-летней дочерью появилась в элитном ресторане в Нью-Йорке

Певица Кристина Орбакайте вместе с повзрослевшей дочерью Клавдией посетила роскошный ресторан в Нью-Йорке.
В социальных сетях артистка поделилась фотографиями, на которых она запечатлена со своей наследницей. Они пришли в ресторан Bergdorf Goodman, который находится на верхнем этаже одноименного элитного универмага модной одежды.
Певицу и её дочь сопровождал муж Орбакайте, бизнесмен Михаил Земцов. Пара воспитывает Клавдию вместе.
Кристина Орбакайте познакомилась с Михаилом Земцовым в день его рождения. В 2004 году мужчина отмечал праздник в Майами, а певица, перепутав адрес, оказалась в особняке предпринимателя, хотя искала дом композитора Игоря Николаева.
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Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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