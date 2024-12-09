Орбакайте с 12-летней дочерью появилась в элитном ресторане в Нью-Йорке

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Певица Кристина Орбакайте вместе с повзрослевшей дочерью Клавдией посетила роскошный ресторан в Нью-Йорке.

Фото: личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Кристина Орбакайте

В социальных сетях артистка поделилась фотографиями, на которых она запечатлена со своей наследницей. Они пришли в ресторан Bergdorf Goodman, который находится на верхнем этаже одноименного элитного универмага модной одежды.

Певицу и её дочь сопровождал муж Орбакайте, бизнесмен Михаил Земцов. Пара воспитывает Клавдию вместе.

Кристина Орбакайте познакомилась с Михаилом Земцовым в день его рождения. В 2004 году мужчина отмечал праздник в Майами, а певица, перепутав адрес, оказалась в особняке предпринимателя, хотя искала дом композитора Игоря Николаева.

У дочери Аллы Пугачёвой есть двое сыновей от разных мужчин: Никита от Владимира Преснякова и Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов чуть не подрались на съёмках.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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