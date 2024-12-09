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Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов чуть не подрались на съёмках

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный шоумен Сергей Светлаков поделился историей о том, как на съёмках фильма "Звёзды в Сибири" он чуть не подрался с певцом Дмитрием Маликовым.

Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов
Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов

В рамках программы "Шоу Воли" артисты встретились в студии и рассказали о том, как проходил съёмочный процесс, который едва не обернулся конфликтом.

Сергей Светлаков отметил, что по сценарию ему приходилось носить шубу, хотя съёмки проходили летом. В одном из эпизодов участвовало шесть человек, среди которых был и Дмитрий Маликов.

В сцене, где имитировали падающий снег, на певца упали две снежинки: одна на кончик волос, а вторая — на нос.

"Он сказал: "Ребята, в таких условиях невозможно работать!" — вспомнил Светлаков.

Шоумен добавил, что хотел ударить коллегу, но сдержался. Позже они провели битву на шпагах в бане.

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Уточнения

Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. 

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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