Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов чуть не подрались на съёмках

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известный шоумен Сергей Светлаков поделился историей о том, как на съёмках фильма "Звёзды в Сибири" он чуть не подрался с певцом Дмитрием Маликовым.

Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов

В рамках программы "Шоу Воли" артисты встретились в студии и рассказали о том, как проходил съёмочный процесс, который едва не обернулся конфликтом.

Сергей Светлаков отметил, что по сценарию ему приходилось носить шубу, хотя съёмки проходили летом. В одном из эпизодов участвовало шесть человек, среди которых был и Дмитрий Маликов.

В сцене, где имитировали падающий снег, на певца упали две снежинки: одна на кончик волос, а вторая — на нос.

"Он сказал: "Ребята, в таких условиях невозможно работать!" — вспомнил Светлаков.

Шоумен добавил, что хотел ударить коллегу, но сдержался. Позже они провели битву на шпагах в бане.

Ранее Роза Сябитова рассказала, почему жених дочери Ивана Охлобыстина сбежал до свадьбы.

Уточнения

Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист.



Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.