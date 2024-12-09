Роза Сябитова объяснила, почему жених дочери Охлобыстина сбежал перед свадьбой

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Народная сваха Роза Сябитова предполагает, что бывший жених дочери актёра Ивана Охлобыстина мог покинуть её перед свадьбой из-за страха перед ответственностью.

Фото: youtube.com by канал Например, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роза Сябитова

В беседе с NEWS.RU телеведущая напомнила, что мужчины часто не могут справиться с волнением перед важным шагом, таким как создание семьи. Она предложила вспомнить сюжет книги Николая Гоголя "Женитьба", где герой Подколесин сбежал через окно.

Кроме того, Роза Сябитова предположила, что в этой ситуации проявилась особенность молодого человека как представителя поколения миллениалов. По её словам, такие люди часто живут с родителями и испытывают трудности с созданием собственной семьи и поиском работы.

"Возможно, бывший жених дочки Охлобыстина, будучи ярким представителем поколения миллениалов, передумал жениться и заводить детей", — заключила она.

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Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.



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