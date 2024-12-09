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Никита Кологривый высказался о гонораре: я люблю деньги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый рассказал, что за съёмки в рекламе он просит около 7-8 миллионов рублей. Об этом он сообщил в YouTube-подкасте "За деньги".

Никита Кологривый
Фото: youtube.com by канал ЗА ДЕНЬГИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Никита Кологривый

Он отметил, что не может назвать точную сумму, так как она может меняться в зависимости от проекта.

"Я люблю деньги, но цены устанавливаю не я, а мой менеджер. Я осознаю, что с ростом моей популярности растут и мои запросы", — пояснил артист.

Никита Кологривый опроверг слухи о том, что требует от заказчиков ресторанную еду, вагончик премиум-класса и водителя. Он подчеркнул, что оплачивает эти услуги самостоятельно.

Однако он настаивает на присутствии охранников, так как опасается, что поклонники могут помешать его работе. Самым строгим пунктом в его райдере актёр считает наличие Coca-Cola в вагончике.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своём возвращении в Большой театр.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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