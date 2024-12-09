Ксения Бородина публично обратилась к возлюбленному после помолвки: тебе досталась публичная девушка

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина в соцсетях обратилась к своему жениху Николаю Сердюкову, который столкнулся с критикой. Она подчеркнула, что люди часто осуждают их пару из зависти.

Недавно Ксения Бородина объявила о своей помолвке с Николаем Сердюковым и отметила, что её любимый мужчина сильный и мудрый. По её словам, он способен противостоять общественному мнению, правильно расставляя приоритеты.

"Я рада, что вместо того, чтобы реагировать на негатив, ты занимаешься чтением новостей и увлекательной литературы. Люди совсем не знают тебя, но делают выводы, основываясь на своём неудачном опыте, несчастной жизни и зависти", — сказала Ксения Бородина.

Она признала, что Николай Сердюков выбрал в жёны публичную девушку, которую часто обесценивают. Однако именно он стал для телеведущей "опорой и душой".

Предложение руки и сердца Николай Сердюков сделал Ксении Бородиной во время экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.