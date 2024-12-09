Раскрыта правда о серьёзной болезни Николая Цискаридзе: он чуть не умер

Однажды артист балета Николай Цискаридзе оказался на грани жизни и смерти. Об этом рассказала его коллега, балерина Светлана Захарова, в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец.

Светлана Захарова призналась, что в начале их совместной работы ей было тяжело из-за непростого характера Николая. Она отметила, что он постоянно стремился её учить, хотя она уже была опытной балериной.

По словам Светланы Захаровой, определённые сложности возникали и из-за физических данных Николая — его худых рук, длинных ног и тонкой талии. Всё изменилось лишь после серьёзной болезни Цискаридзе, когда он был на грани жизни и смерти.

"Его заразили в больнице, во время операции. Что-то ему занесли, и он чуть не умер. Слава Богу, он выжил, всё нормально, он вернулся домой, и у него был сложный процесс восстановления", — отметила Захарова.

По её словам, тогда Николай Цискаридзе отправился в спортивный зал и обрёл мышечную массу, а также силу в руках. Кроме того, он пересмотрел свои взгляды на работу с партнёрами.