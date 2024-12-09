Гарик Харламов показал результат своего похудения

Комик Гарик Харламов похвастался итогом своей борьбы с лишним весом.
Звезда Comedy Club Гарик Харламов разместил в "Инстаграме"* серию снимков, на которых он предстал стройным, подтянутым и нарядным. Фото, судя по всему, комик сгенерировал с помощью нейросети.
"Вот, похудел. Какой костюм выбрать к понедельнику?" — поинтересовался у подписчиков юморист.
Поклонники комика подыграли Гарику в его шутке.
"Это когда вместо полдома, забрали пол-Гарика";
"Выберите костюм толстого Гарика";
"Это же вылитый Игорь "Половинкин" Харламов. Тысяча залпов мне в поясницу", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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