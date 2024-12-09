Гарик Харламов показал результат своего похудения

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов похвастался итогом своей борьбы с лишним весом.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman Комик Гарик Харламов

Звезда Comedy Club Гарик Харламов разместил в "Инстаграме"* серию снимков, на которых он предстал стройным, подтянутым и нарядным. Фото, судя по всему, комик сгенерировал с помощью нейросети.

"Вот, похудел. Какой костюм выбрать к понедельнику?" — поинтересовался у подписчиков юморист.

Поклонники комика подыграли Гарику в его шутке.

"Это когда вместо полдома, забрали пол-Гарика"; "Выберите костюм толстого Гарика"; "Это же вылитый Игорь "Половинкин" Харламов. Тысяча залпов мне в поясницу", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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