Никита Кологривый раскрыл, какой гонорар получил за съёмки в нашумевшем сериале про криминальные группировки

Актёр Никита Кологривый поделился своими финансовыми достижениями, рассказав, что за съёмки в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" он заработал более 500 тысяч рублей.

В рамках YouTube-подкаста "За деньги" Никита отметил, что в целом получает хорошие гонорары, а в этом проекте у него было 5-7 съёмочных смен.

Актёр признался, что во время работы над сериалом ему удалось увеличить стоимость одного съёмочного дня, однако сейчас он просит меньшую сумму — примерно 250 тысяч рублей за смену.

У Никиты Кологривого нет собственной недвижимости в Москве, и он снимает трёхкомнатную квартиру в районе от 150 до 300 тысяч рублей. Также он арендует автомобиль с личным водителем, стоимость аренды которого превышает 150 тысяч рублей.

В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый исполнил роль Кащея — лидера группировки "Универсам".