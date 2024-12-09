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Психолог Вероника Степанова заявила, что Ксения Бородина снова нашла себе альфонса

0:59
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова не одобрила предстоящий брак между Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Вероника Степанова резко высказалась о решении Ксении Бородиной выйти замуж за Николая Сердюкова.

"Вновь нашла альфонса", — заявила психолог, которая всегда отличалась смелыми заявлениями.

Степанова пожалела дочерей звезды "Дома-2". Она считает, что наследницы Бородиной не рады появлению отчима.

"Раньше это был их дом, крепость и уютное пространство, сегодня в нём разгуливает в трусах посторонний мужик", — заявила психолог.

Интернет-пользователи приготовились к жаркому противостоянию двух психологов. Ксения Бородина, как известно, получила психологическое образование.

Ранее коллега Бородиной по телестройке Алёна Водонаева подробно объяснила, почему она категорически против брака Ксении с Сердюковым.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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