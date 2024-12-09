Повредившая ногу во время спектакля Кристина Асмус готовится к операции: гораздо сложнее и гаже

Несколько дней назад актриса Кристина Асмус, исполнявшая роль в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда", получила серьёзную травму во время представления. Она вышла на связь и поделилась своими мыслями о предстоящей операции.

По словам артистки, она допустила большую ошибку, решив доиграть спектакль до конца, несмотря на то, что поскользнулась уже в начале представления.

"Первые семь секунд я раздумывала, стоит ли останавливать спектакль. Затем, после нескольких сцен, колено начало подавать признаки жизни, и я решила продолжить. Следующие два с лишним часа я провела на адреналине, пытаясь доиграть до конца. Не советую повторять этот опыт — это больно и бессмысленно", — отметила Кристина Асмус.

Ей диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Актриса рассказала, что девять лет назад ей уже проводили операцию по восстановлению этой связки, и эта новая процедура обещает быть гораздо сложнее и неприятнее.