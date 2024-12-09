Лера Кудрявцева оценила слитые интимные фото Анны Asti: мне есть что сказать

Телеведущая Лера Кудрявцева в своём Telegram-канале выразила своё мнение о ситуации, связанной с появлением в интернете интимных фотографий певицы Анны Asti (настоящее имя Анна Дзюба).

Кудрявцева отметила, что у неё есть несколько мыслей по этому поводу.

"Мне есть что сказать. Во-первых, вы, наверное, заметили, что в последние годы наши паблики не распространяют негативные слухи о своих. Максимум — слегка троллят, и на этом всё. Мне нравится такая политика", — поделилась она.

Кроме того, Лера Кудрявцева похвалила певицу за её отличную физическую форму и с радостью отметила, что у Анны есть своя личная жизнь.

Сама Анна Asti рассказала, что в последние полгода она и её супруг, бизнесмен Станислав Юркин, столкнулись с давлением со стороны злоумышленников, которые вымогали крупную сумму денег.