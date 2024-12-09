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Певица Натали пообещала не ставить на себе крест после смерти супруга

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Шоу-бизнес

Певица Натали объяснила, что, несмотря на потерю мужа, открыта для новых отношений.

Певица Натали
Фото: https://vk.com/nataliru_ru by ВК-аккаунт певицы Натали is licensed under public doman
Певица Натали

Наталья Рудина (настоящее имя певицы Натали) пообещала не ставить на себе крест после трагической кончины супруга. Певица уверена, что Александр желал, чтобы она была счастлива.

"Если встретится мужчина, который как-то будет расположен ко мне, я буду хотя бы просто пробовать общаться", — рассказала исполнительница хита "Ветер с моря дул" в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Не прекратит артистка и выступать на сцене, так как Рудин всегда настаивал на продолжении музыкальной карьеры жены.

30 июля 2023 года Александр добровольно ушёл из жизни. Мужчина страдал органической депрессией.

Брак Натали и Александра продлился 32 года. Артистка родила от любимого супруга троих сыновей.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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