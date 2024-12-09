Иван Ургант обратился к актрисе Алисе Фрейндлих в честь её 90-летия

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Телеведущий Иван Ургант поздравил Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем и рассказал о первом впечатлении от встречи с маститой актрисой.

Фото: https://vk.com/clubalisa34 by ВК-аккаунт Алисы Фрейндлих is licensed under public doman Актриса Алиса Фрейндлих

Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* фото актрисы Алисы Фрейндлих, которая отмечает своё 90-летие.

Он вспомнил, как впервые увидел звезду фильма "Служебный роман" на большой сцене. Произошла встреча, по рассказу Урганта, когда он учился на первом курсе института. Фрейндлих исполняла главную роль в спектакле "Макбет".

"Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник", — написал Ургант под фото народной артистки СССР.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Али́са Бру́новна Фре́йндлих (род. 8 декабря 1934, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино, певица; народная артистка СССР (1981), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации (1996, 2001, 2008),



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