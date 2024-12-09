Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 4 метода использования апельсиновой кожуры сделают вашу рассаду идеальной
Не только высота: угрозы жизни альпинистов на Эвересте
Идеальный жареный картофель на вашем столе. Советы по приготовлению
Горный курорт Роза Хутор открывает зимний сезон 2024/2025
От прыщей до морщин: универсальные рецепты с алоэ
Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть овсянку при насморке и кашле
Как правильно выбрать место для посадки огурцов
Готовьтесь к резким скачкам! Рассказываем, сколько будет стоить доллар в 2025 году
Новый взгляд на Вселенную: как человечество смогло посмотреть в прошлое

Иван Ургант обратился к актрисе Алисе Фрейндлих в честь её 90-летия

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант поздравил Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем и рассказал о первом впечатлении от встречи с маститой актрисой.

Актриса Алиса Фрейндлих
Фото: https://vk.com/clubalisa34 by ВК-аккаунт Алисы Фрейндлих is licensed under public doman
Актриса Алиса Фрейндлих

Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* фото актрисы Алисы Фрейндлих, которая отмечает своё 90-летие.

Он вспомнил, как впервые увидел звезду фильма "Служебный роман" на большой сцене. Произошла встреча, по рассказу Урганта, когда он учился на первом курсе института. Фрейндлих исполняла главную роль в спектакле "Макбет".

"Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник", — написал Ургант под фото народной артистки СССР.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Али́са Бру́новна Фре́йндлих (род. 8 декабря 1934, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино, певица; народная артистка СССР (1981), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации (1996, 2001, 2008),

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет
Новый взгляд на Вселенную: как человечество смогло посмотреть в прошлое
Ваша кошка проживёт очень долго, если вы будете следовать этим правилам
Как носить кожаную юбку и быть в тренде: лайфхаки сезона
Что добавить вместо лимона в чёрный чай для максимальной пользы здоровью?
Как вырастить голубику, которая даст рекордный урожай
Почему 29% россиян предпочитают менять масло своими руками
Солнце или тень: где баклажаны растут лучше
Путешествие по мосту через Амур: новый автобусный маршрут в Китай
Готовьте кошелёк! Стало известно, насколько вырастут цены на электроэнергию в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.