Блогер Айза поддержала певицу Анну Асти, интимные фото которой попали в Сеть

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова высказалась по поводу распространения интимных фото певицы Анны Асти.

Фото: https://vk.com/annaastivk by ВК-аккаунт Анны Асти is licensed under public doman Блогер Айза Долматова и певица Анна Асти

Экс-супруга рэпера Гуфа поддержала Анну Асти, которая стала жертвой шантажистов. Злоумышленники добрались до снимков интимного характера артистки и слили фотографии категории 18+ в сеть.

"Ух! Интимные фото и видео Ани слили в сеть. Я видела их! У Ани потрясающее тело и крутая сексуальная жизнь. Я такое люблю, ценю и уважаю", — написала Айза в социальных сетях.

Скрин поста блогера опубликовал Telegram-канал "НеМалахов". Позже Айза удалила свою публикацию.

Долматова отметила, что сама больше не практикует такое, так как знает, что это чревато последствиями с учётом развития современных технологий.

Она послала Асти "лучи поддержки" и похвалила её за хорошую физическую форму. Айза посоветовала Анне не переживать по поводу случившегося и не обращать внимание на хейтеров.

Уточнения

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.



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