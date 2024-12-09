Блогер Айза поддержала певицу Анну Асти, интимные фото которой попали в Сеть

Блогер Айза Долматова высказалась по поводу распространения интимных фото певицы Анны Асти.
Экс-супруга рэпера Гуфа поддержала Анну Асти, которая стала жертвой шантажистов. Злоумышленники добрались до снимков интимного характера артистки и слили фотографии категории 18+ в сеть.
"Ух! Интимные фото и видео Ани слили в сеть. Я видела их! У Ани потрясающее тело и крутая сексуальная жизнь. Я такое люблю, ценю и уважаю", — написала Айза в социальных сетях.
Скрин поста блогера опубликовал Telegram-канал "НеМалахов". Позже Айза удалила свою публикацию.
Долматова отметила, что сама больше не практикует такое, так как знает, что это чревато последствиями с учётом развития современных технологий.
Она послала Асти "лучи поддержки" и похвалила её за хорошую физическую форму. Айза посоветовала Анне не переживать по поводу случившегося и не обращать внимание на хейтеров.
А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
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