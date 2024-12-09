Анна Асти оправдалась за слив её интимных фотографий в Сеть

Певица Анна Асти прокомментировала скандал, связанный с распространением её фото откровенного содержания.
Анна Асти возмущена тем, что злоумышленники слили в Сеть её фотографии категории 18+. Исполнительница хита "По барам" объяснила, что стала жертвой шантажистов, которые требовали у неё баснословную сумму денег, угрожая публичным распространением интимных снимков.
В открытый доступ попало также видео для взрослых якобы с участием певицы. Кадры артистка назвала дипфейком.
Асти отметила, что её фото предназначались только супругу и отметила, что имеет право на неприкосновенность частной жизни.
"Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы. Всё-таки я тоже человек, и для того, чтобы не сойти с ума от этого ужаса, мне очень важна ваша поддержка", — обратилась к поклонникам певица в социальных сетях.
А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
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