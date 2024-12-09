Певица Алсу сыграла Надю Шевелёву в новой версии фильма Ирония судьбы

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Певица Алсу предстала в образе Нади Шевелёвой из фильма "Ирония судьба, или с лёгким паром".

Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by ВК-аккаунт певица Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она танцует в парике и в платье песочного цвета. В руках у звезды тарелка с колбасной нарезкой.

"Что тут происходит, есть идеи? Самым догадливым от меня лайк", — написала Алсу под кадрами.

Подписчики певицы без труда узнали образ героини из фильма "Ирония судьбы".

"Моя Надя приехала"; "А есть, что тебе не к лицу?"; "Алсу — красотка в любом образе", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее Регина Тодоренко предстала в образе Светланы Светличной из фильма "Бриллиантова рука".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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