Пётр Чернышев вышел на лёд с дочкой от Анастасии Заворотнюк

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Фигурист Пётр Чернышев вывел на лёд шестилетнюю дочку от актрисы Анастасии Заворотнюк Милу.

Фото: https://www.instagram.com/anastasia._zavorotnyuk by Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman Фигурист Пётр Чернышев

В Сети появились кадры, на которых Пётр Чернышев выезжает на лёд, держа на руках маленькую дочку от звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

На видео Чернышев одет в красивый сценический костюм и парик. Девочка же одета в простую курточку, шапочку и сапожки без изысков.

Публика осталась в восторге от папы с дочкой. Они обратили внимание на то, какой очаровательной растёт девочка.

Пётр Чернышев участвует в представлениях на люду, которые организует олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Ранее вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказался после смерти жены.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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