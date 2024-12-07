Екатерина Гордон заявила, что не хочет рекламировать палёную оппозиционерку Собчак

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон эмоционально отреагировала на критику Ксении Собчак.

Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman Юрист Екатерина Гордон и журналистка Ксения Собчак

Катя Гордон ответила на нападки Ксении Собчак. Журналистке не понравилось то, что Гордон призвала покупать аналоги иностранных брендов.

Жёсткий ответ Екатерины Гордон не заставил себя долго ждать.

"Собчак снова стучит снизу… Лучше я буду рекламировать паленые сумки, чем палёную оппозиционерку Собчак", — написала Гордон в социальных сетях.

Юрист заявила, что на Собчак даже брендовые вещи выглядят как подделка.

Гордон рассказала, что она направляет гуманитарную помощь в пострадавшие регионы России, поэтому предпочитает тратить деньги не на брендовые вещи, а на помощь людям.

"А тётя Ксюша может дальше с израильским паспортом и вечной рекламой вида на жительства ОАЭ пытаться поймать зубами мой зад", — выразила своё негодование Гордон.

Ксения Собчак в своём посте порекомендовала не покупать "палёные сумки", а обратить внимание на продукцию талантливых российских дизайнеров.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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