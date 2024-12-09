Яна Рудковская показала, какой подарок нашёл под ёлкой её младший сын Арсений

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская сняла видео с младшим сыном Арсением, который предстал в образе Щелкунчика.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman Сын Яны Рудковской Арсений

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* милые домашние кадры с очаровательным сыном Арсением от фигуриста Евгения Плющенко. Мальчик нарядился в образ Щелкунчика и показал, какой подарок он нашёл под ёлкой.

В реальности видео оказалось рекламным. Продюсер Димы Билана рассказала о благотворительной ёлке для детей и взрослых в доме Пашкова.

Ребёнку понравилось приглашение, сделанное в форме красивого домика. Мальчик попросил у матери разрешения съесть орехи, обнаруженные внутри домика, но Рудковская объяснила ему, что они декоративные.

Арсений поинтересовался, можно ли ему снять, наконец, неудобную шляпу. Яна позволила сыну это сделать.

Ранее стало известно, ради чего 11-летний сын Яны Рудковской Александр Плющенко работает без выходных.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.