Собчак раскритиковала Катю Годон за призыв копировать иностранные бренды

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на предложение юриста Кати Гордон пользоваться аналогами иностранных брендов.

Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman Юрист Екатерина Гордон

Собчак назвала пост Кати Гордон рубрикой "Со дна постучали". Журналистке не понравилось то, что юрист призывает пользоваться поддельными сумками Chanel.

"Причем с посылом — "лучше паль от какой-то "ludmilastyle”, чем платить за бренды, которые бросили мою Родину". Интересная логика. А зачем копировать "бросивших Родину"?" — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак объяснила, что можно носить сумки отечественных дизайнеров со своим "ДНК".

"Но нет, выбор такой — либо Chanel, либо паль от юриста Кати Гордон", — выразила своё возмущение журналистка.

Катя Гордон в "Инстаграме"* призвала отказаться от дорогих брендовых сумок и порекомендовала покупать копии иностранных брендов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Chanel — французская компания по производству одежды, парфюмерии и косметики, ювелирных изделий и часов. Основана модельером Коко Шанель в Париже в начале XX века, с 2018 года базируется в Лондоне.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.