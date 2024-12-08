Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Чешский фильм "Волны" побил все рекорды по посещаемости. Картину уже посмотрели 800 000 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ экран в кинотеатре

Фильм "Волны" режиссёра Иржи Мадла стали феноменом. Картина имела огромный успех с момента своей первой премьеры.

Члены Чешской академии кино и телевидения (ČFTA) выбрали его чешским кандидатом на премию "Оскар" этого года. И последнее, но не менее важное: о его качествах свидетельствует тот факт, что благодаря зрительскому рейтингу он вошел в число лучших фильмов мира по версии ČSFD.

Историческая драма, снятая в совместном чешско-словацком производстве, повествует о событиях 1968 года, когда в рамках "братской помощи" Чехословакию начали оккупировать войска Варшавского договора. Фильм вдохновлен реальной историей группы журналистов Чехословацкого радио и их решимости любой ценой донести независимые новости.

На момент написания "Волны" занимают 43-е место в рейтинге лучших фильмов мира с общим рейтингом 89,0 процента. Это поставило фильм не только впереди первого "Гладиатора" (48-е место, 88,6 процента), но даже перед "Властелином колец: Две башни" (44-е место, 88,8 процента) или другой чехословацкой классикой "Мосжигатель" (50-е место). 88,5 процента).

Однако следует добавить, что новое произведение Мадла пока не имеет такого количества общих рейтингов, как вышеупомянутые произведения, поэтому вполне возможно, что его позиция со временем изменится еще несколько раз.

Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.



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