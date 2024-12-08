Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать сантехнику, которая сделает вашу ванную комнату идеальной
Тренировка спины: прокачиваем трапеции эффективно
Актриса София Каштанова объяснила, как меняется образ современной женщины в сериалах
Рейс MU 592 Москва–Шанхай задержан на 5 часов
Рейсы Syrian Air из Москвы в Дамаск отменены до 18 декабря
Как Калининград становится точкой притяжения для новых владельцев жилья
Акционеры Microsoft обсуждают возможность добавления биткоина в инвестиционный портфель
Самый красивый вид на Ялту
Как правильно варить королевские креветки, чтобы они остались сочными и вкусными?

Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора

1:52
Шоу-бизнес

Чешский фильм "Волны" побил все рекорды по посещаемости. Картину уже посмотрели 800 000 человек.

экран в кинотеатре
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
экран в кинотеатре

Фильм "Волны" режиссёра Иржи Мадла стали феноменом. Картина имела огромный успех с момента своей первой премьеры.

Члены Чешской академии кино и телевидения (ČFTA) выбрали его чешским кандидатом на премию "Оскар" этого года. И последнее, но не менее важное: о его качествах свидетельствует тот факт, что благодаря зрительскому рейтингу он вошел в число лучших фильмов мира по версии ČSFD.

Историческая драма, снятая в совместном чешско-словацком производстве, повествует о событиях 1968 года, когда в рамках "братской помощи" Чехословакию начали оккупировать войска Варшавского договора. Фильм вдохновлен реальной историей группы журналистов Чехословацкого радио и их решимости любой ценой донести независимые новости.

На момент написания "Волны" занимают 43-е место в рейтинге лучших фильмов мира с общим рейтингом 89,0 процента. Это поставило фильм не только впереди первого "Гладиатора" (48-е место, 88,6 процента), но даже перед "Властелином колец: Две башни" (44-е место, 88,8 процента) или другой чехословацкой классикой "Мосжигатель" (50-е место). 88,5 процента).

Однако следует добавить, что новое произведение Мадла пока не имеет такого количества общих рейтингов, как вышеупомянутые произведения, поэтому вполне возможно, что его позиция со временем изменится еще несколько раз.

Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Новости спорта
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
Авто
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП Аудио 
Популярное
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.

10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Последние материалы
Рейсы Syrian Air из Москвы в Дамаск отменены до 18 декабря
Акционеры Microsoft обсуждают возможность добавления биткоина в инвестиционный портфель
Самый красивый вид на Ялту
Как правильно варить королевские креветки, чтобы они остались сочными и вкусными?
Ученые нашли мутацию в ДНК, которая окрашивает шерсть кошек в оранжевый
Добавьте это масло в свою бьюти-рутину, и вы скоро удивитесь полученным результатам
Почему машины с низкой скоростью имеют спидометры до 200 км/ч
Углеводное окно: что говорят современные исследования
Что общего у средиземноморской и скандинавской диеты, которую эндокринологи назвали самой полезной?
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.