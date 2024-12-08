Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, за какую сумму купили билеты в Большой театр.

Фото: flickr.com by FHKE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Театр

Кудрявцеву потрясла стоимость билетов в один из самых престижных театров Москвы.

"Там в Большой Театр, в ложу, купили 8 билетов за 5 млн 800. Нормально девки пляшут", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Получается, что один билет обошёлся зрителям в 725 тысяч рублей.

Ранее звезда "Дома-2" Ксения Бородина рассказала, что ежегодно покупала билеты в Большой театр на балет "Щелкунчик" для дочерей за "сумасшедшие деньги". На этот раз ей не удалось купить билет ни за какие деньги, так как после старта продаж билеты были раскуплены за 2 минуты.

Уточнения

«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.



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