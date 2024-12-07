Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская рок-группа Falling in Reverse отменила выступление в Лондоне из-за проблем с визой у вокалиста Ронни Радке.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

Радке не может получить визу из-за того, что более года провёл в тюрьме в 2008 году, а Великобритания отказывает во въезде заявителям, которые отбыли более 12 месяцев тюремного заключения.

На своей странице в TikTok Ронни рассказал о событиях 2006 года, когда он был обвинён в хранении оружия за кастет, изъятый у него во время перестрелки, и получил пять лет испытательного срока. Нарушил условия в 2008-м и попал на два года в тюрьму.

После освобождения Радке создал группу Falling in Reverse и хотел отправиться в тур по Великобритании, включая выступление в Лондоне на стадионе Уэмбли. Но криминальное прошлое нарушило его планы.

Группа переносит концерты на следующий год, пока не будет найдено решение. Они обещают информировать о ходе дела. Деньги за билеты на отмененные концерты будут возвращены.

"Спасибо всем за вашу поддержку, и мы надеемся увидеть вас в следующем году", — обратились музыканты к своим поклонникам.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



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