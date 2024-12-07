Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое

Американская рок-группа Falling in Reverse отменила выступление в Лондоне из-за проблем с визой у вокалиста Ронни Радке.
Радке не может получить визу из-за того, что более года провёл в тюрьме в 2008 году, а Великобритания отказывает во въезде заявителям, которые отбыли более 12 месяцев тюремного заключения.
На своей странице в TikTok Ронни рассказал о событиях 2006 года, когда он был обвинён в хранении оружия за кастет, изъятый у него во время перестрелки, и получил пять лет испытательного срока. Нарушил условия в 2008-м и попал на два года в тюрьму.
После освобождения Радке создал группу Falling in Reverse и хотел отправиться в тур по Великобритании, включая выступление в Лондоне на стадионе Уэмбли. Но криминальное прошлое нарушило его планы.
Группа переносит концерты на следующий год, пока не будет найдено решение. Они обещают информировать о ходе дела. Деньги за билеты на отмененные концерты будут возвращены.
"Спасибо всем за вашу поддержку, и мы надеемся увидеть вас в следующем году", — обратились музыканты к своим поклонникам.
Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.