Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сигнал для глубин космоса: НАСА устанавливает новый стандарт космической связи
Иммунолог объяснил, почему чечевица помогает бороться с лишним весом
Зима без стресса: как выбрать снегоуборщик, который справится за вас
Простые шаги, чтобы победить отеки и вернуть форму
Бежать или остаться? Херсон готовится к заходу русских войск
Евгений Климов стал обладателем первой медали в зимнем сезоне
Сушёный базилик и печень трески: необычный рецепт здоровья для женщин
Конго в режиме готовности из-за смертельной болезни
Избавляемся от мошек в горшках с цветами: простой способ

Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое

1:16
Шоу-бизнес

Американская рок-группа Falling in Reverse отменила выступление в Лондоне из-за проблем с визой у вокалиста Ронни Радке.

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лондон

Радке не может получить визу из-за того, что более года провёл в тюрьме в 2008 году, а Великобритания отказывает во въезде заявителям, которые отбыли более 12 месяцев тюремного заключения.

На своей странице в TikTok Ронни рассказал о событиях 2006 года, когда он был обвинён в хранении оружия за кастет, изъятый у него во время перестрелки, и получил пять лет испытательного срока. Нарушил условия в 2008-м и попал на два года в тюрьму.

После освобождения Радке создал группу Falling in Reverse и хотел отправиться в тур по Великобритании, включая выступление в Лондоне на стадионе Уэмбли. Но криминальное прошлое нарушило его планы.

Группа переносит концерты на следующий год, пока не будет найдено решение. Они обещают информировать о ходе дела. Деньги за билеты на отмененные концерты будут возвращены.

"Спасибо всем за вашу поддержку, и мы надеемся увидеть вас в следующем году", — обратились музыканты к своим поклонникам.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Домашние животные
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Иммунолог объяснил, почему чечевица помогает бороться с лишним весом
Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое
Зима без стресса: как выбрать снегоуборщик, который справится за вас
Простые шаги, чтобы победить отеки и вернуть форму
Бежать или остаться? Херсон готовится к заходу русских войск
Евгений Климов стал обладателем первой медали в зимнем сезоне
Сушёный базилик и печень трески: необычный рецепт здоровья для женщин
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос
Конго в режиме готовности из-за смертельной болезни
Избавляемся от мошек в горшках с цветами: простой способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.