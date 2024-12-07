Освобождённый от электронного браслета рэпер Гуф высказался о следствии по его делу

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, объяснил, почему не стоит радоваться тому факту, что с него сняли электронный браслет.

Фото: https://vk.com/guf_club by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public doman Рэпер Гуф

С рэпера Гуфа сняли электронный браслет, однако он не спешит ликовать по этому поводу.

Артисту выбрали более мягкую меру пресечения, взяв с него подписку о невыезде.

"Следствие ещё идёт, и когда всё закончится, пока непонятно, поэтому рано радоваться. Мне просто сняли браслет. Физически легче, да. Морально — нет", — цитирует слова музыканта издание Super.

Долматов пока находится на лечении в рехабе. Туда его определили после драки рэпера в бане в Московской области. По одной из версий рэпер ударил молодого человека, который оказался сотрудником полиции.

Ранее блогер Айза Долматова высмеяла бывшую жену рэпера Гуфа за жалобы на маленькие алименты.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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