Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня

Певица Клава Кока пожаловалась на своего бывшего парня, который огорчал её своим поведением.
Клава Кока поведала, что была недовольна тем, как её бывший избранник Александр Поверинов ведёт себя с её родителями. Он отказывался общаться с родственниками певицы, когда те её навещали.
"Как-то он был холоден к ним. Когда ко мне приезжали родители, он закрывался в комнате. Бывало такое, что не выходил даже поздороваться", — поделилась артистка личными переживаниями в шоу VK Видео "Сессия".
Исполнительница хита "Покинула чат" отметила, что сама она очень стремилась пообщаться с отцом парня. Когда он звонил Александру она стремилась поговорить с потенциальным свёкром.
Ранее Клава Кока призналась в интервью Дмитрию Диброву, что её родные вздохнули с облегчением, когда узнали о её разрыве с бойфрендом.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер и как удивительно, агент Кремля.
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