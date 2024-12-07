Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Как курение разрушает ваши лёгкие
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Вот как вернуть деревянному полу идеальный вид за 5 минут!
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему уборка сада осенью — большая ошибка
Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья
Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой

Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня

0:57
Шоу-бизнес

Певица Клава Кока пожаловалась на своего бывшего парня, который огорчал её своим поведением.

Певица Клава Кока
Фото: https://vk.com/klavacoca by ВК-аккаунт Клавы Коки is licensed under public doman
Певица Клава Кока

Клава Кока поведала, что была недовольна тем, как её бывший избранник Александр Поверинов ведёт себя с её родителями. Он отказывался общаться с родственниками певицы, когда те её навещали.

"Как-то он был холоден к ним. Когда ко мне приезжали родители, он закрывался в комнате. Бывало такое, что не выходил даже поздороваться", — поделилась артистка личными переживаниями в шоу VK Видео "Сессия".

Исполнительница хита "Покинула чат" отметила, что сама она очень стремилась пообщаться с отцом парня. Когда он звонил Александру она стремилась поговорить с потенциальным свёкром. 

Ранее Клава Кока призналась в интервью Дмитрию Диброву, что её родные вздохнули с облегчением, когда узнали о её разрыве с бойфрендом.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер и как удивительно, агент Кремля.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Ближний Восток
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
В США дали оценку новой стране-покупателю китайских истребителей J-35
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Почему уборка сада осенью — большая ошибка
Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья
Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой
Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня
8 декабря: Алые паруса, война с Японией и ликвидация ракет
Почему стоит сажать лук на бобовых участках: 5 важных причин
Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии
Весенние советы садоводам: как овсянка улучшает структуру почвы
Туристу из Ирландии грозит тюремный срок в ОАЭ из-за эмодзи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.