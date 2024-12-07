Ксения Бородина выходит замуж в третий раз. Романтичное предложение в ночном Эрмитаже

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Ксения Бородина поделилась с подписчиками радостной новостью: Николай Сердюков сделал ей предложение руки и сердца.

Фото: YouTube канал ЗвездоPad by Скриншот видео YouTube канала ЗвездоPad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина, Николай Сердюков

Похоже, Ксения даже не думала, что вечер 6 декабря закончится на такой романтической ноте. В этот день пара отправилась на мероприятие Бойцовской лиги "Наше дело". В личном блоге звезда публиковала кадры с боксерским рингом. Но позже она заинтриговала подписчиков намёками о том, что этот вечер стал самым лучшим.

Многие фолловеры заподозрили, что Николай мог сделать возлюбленной предложение. А утром 7 декабря Ксения подтвердила все догадки, поделившись видео и фотографией, на которой сверкает помолвочное кольцо:

"Я сказала "да". Я не могла бы сказать "нет", потому что, сказав "нет", я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, которую ты мне даришь", — написала ведущая, поблагодарив Господа за то, что через все жизненные испытания он привёл их друг к другу.

Оказывается, после боя влюблённые отправились на экскурсию по ночному "Эрмитажу". Именно там, в романтической обстановке, Николай встал на одно колено перед Ксенией.

"Были мы одни во всем дворце. И когда подошли к часам "Павлин", их начали заводить, а Коля встал на колено. Я сначала ничего не поняла. А потом как поняла" — делится подробностями ведущая.

Подписчики оценили предложение руки и сердца в самом романтичном месте мира, поздравили любимую телеведущую и пожелали счастья в новых отношениях.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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