Кира Найтли рассказала, как Пираты Карибского моря испортили её жизнь

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская актриса Кира Найтли рассказала о том, что после выхода фильма "Пираты Карибского моря" столкнулась с проблемой: её начали преследовать мужчины, которые проявляли к ней нездоровый интерес.

Фото: YouTube канал MOVIES NOTES by Скриншот видео YouTube канала MOVIES NOTES, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кира Найтли

Приставания и попытки завязать с ней отношения серьёзно портили ей жизнь. Актриса пыталась дать отпор, но в ответ слышала:

"Ты же этого хотела", "Это то, чего ты заслуживаешь", — слова, оставившие в её душе глубокий неприятный след.

Взросление Киры проходило в женоненавистнической и предвзятой атмосфере, где люди считали её виноватой в том, что с ней происходит. Якобы она сама провоцирует сексуальные домогательства и напрашивается на них.

Кроме того, Найтли вспомнила, как её критиковали за игру, говоря, что она никчёмная актриса и не умеет держаться на камеру.

Сейчас Кира испытывает смешанные чувства по отношению к "Пиратам": с одной стороны, этот фильм стал причиной оскорблений и унижений, с другой — он дал ей возможность воплотить свои мечты в жизнь.

Уточнения

Ки́ра Кристи́на На́йтли (англ. Keira Christina Knightley; род. 26 марта 1985, Теддингтон, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса.



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