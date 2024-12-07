Арагорна во Властелине колец: Охота на Голлума может сыграть новый актёр

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер "Властелина колец" Филиппа Бойенс выразила надежду на возвращение Вигго Мортенсена, сыгравшего главную роль в оригинальной трилогии, в фильме "Охота на Голлума".

Фото: YouTube канал Игровой Всадник by Скриншот видео YouTube канала Игровой Всадник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вигго Мортенсен

В беседе с изданием The Playlist она отметила, что Арагорн, персонаж Мортенсена, играет ключевую роль в предстоящем проекте. Поэтому команда надеется на возвращение актёра. Однако всё зависит от качества сценария.

По словам Бойенс, Энди Серкис, режиссёр фильма, хочет работать с Мортенсеном, и они не планируют использовать искусственный интеллект для его омоложения. Вместо этого будет применяться цифровой грим.

Решение о том, согласится ли Мортенсен на роль, будет принято после того, как он получит сценарий. В случае отказа актёра от роли, команда будет искать другого исполнителя. Однако они всё равно хотят, чтобы Мортенсен принял участие в проекте.

Если актёр откажется от роли, команда всё равно хочет, чтобы он был активно вовлечён в проект. Например, он может помочь передать роль другому актёру. Решение будет принято через несколько месяцев после того, как Мортенсен прочитает сценарий. Сейчас команда работает над этим.

Учитывая, что сценарий ещё не завершён, премьера фильма в 2026 году маловероятна. Скорее всего, "Охота на Голлума" выйдет в 2027 году.

Уточнения

Ви́гго Пи́тер Мо́ртенсен-мла́дший (англ. Viggo Peter Mortensen, Jr.; род. 20 октября 1958) — датско-американский актёр, трёхкратный номинант на премии "Оскар".



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