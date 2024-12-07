Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Максим Фадеев представил публике новый состав группы SEREBRO. Продюсер решился на этот шаг, потому что интерес к группе с годами не только не ослабевает, но и растёт.

Фото: YouTube канал LikeFMMoscow by Скриншот видео YouTube канала LikeFMMoscow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Серябкина

По словам Фадеева, до сих пор нет недостатка в артистах, желающих делать ремиксы и кавер-версии хитов популярного трио. В интернете многие отметили поразительное сходство новых участниц группы Айи, Keiko и Ди с Ольгой Серябкиной, Мариной Лизоркиной и Леной Темниковой.

По просьбе подписчиков Ольга Серябкина высказала своё мнение о внешности девушек и их первом треке, признавшись, что не может судить о песне, поскольку пока то только презентация нового состава.

"Могу только оценить в целом: сделана большая работа, очень энергозатратная, времязатратная работа. Ну и… симпатичные девчонки. Что будет дальше — посмотрим", — поделилась певица в Telegram-кружочке.

Уточнения

Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.





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