Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг
Россия готовится к массовым увольнениям госслужащих в 2025 году
Арагорна во Властелине колец: Охота на Голлума может сыграть новый актёр
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени
В России наблюдается резкое снижение количества выданных ипотечных кредитов
Ешьте это на завтрак и делайте всего 3 упражнения — лишний вес начнёт уходить уже завтра!
Кошка сбросила вещь на пол — не реагируйте, это важно
Технология жарки замороженных котлет: просто, быстро и безопасно

Кристину Орбакайте высмеяли за видео из Нью-Йорка: Вот и живи там

1:04
Шоу-бизнес

После того как в социальных сетях появилось видео, на котором Кристина Орбакайте и её дочь Клавдия снялись в центре праздничного Нью-Йорка, подписчики певицы удивились выбору локации для съёмки.

Кристина Орбакайте
Фото: YouTube канал Кристина Орбакайте by Скриншот видео YouTube канала Кристина Орбакайте, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристина Орбакайте

Орбакайте приехала в США, чтобы встретиться со своей дочерью, которая родилась в Майами, где работает её отец. В соцсетях певица опубликовала видео, на котором она и её дочь стоят в центре празднично украшенного Нью-Йорка.

"А настроение-то рождественское!" — подписала ролик Кристина.

Многие подписчики выразили недоумение тем, что Кристина показала себя с дочерью стоящими у пешеходной зебры на фоне облупленного здания, украшенного разве что национальными флагами США.

"Вот и живи там, Кристина", "На Красной площади красивее", "Куда смотреть? Где красиво?".

Напомним, что Клавдии, дочери Кристины Орбакайте, 12 лет. Девочка фактически живёт на две страны — Россию и США.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Российский шоу-бизнес
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Как поддерживать объем волос под головным убором
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска
Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик
Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней
Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного
Эффективные методы против отеков: как вернуть свежесть за день
Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.