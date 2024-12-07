Кристину Орбакайте высмеяли за видео из Нью-Йорка: Вот и живи там

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того как в социальных сетях появилось видео, на котором Кристина Орбакайте и её дочь Клавдия снялись в центре праздничного Нью-Йорка, подписчики певицы удивились выбору локации для съёмки.

Фото: YouTube канал Кристина Орбакайте by Скриншот видео YouTube канала Кристина Орбакайте, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Орбакайте

Орбакайте приехала в США, чтобы встретиться со своей дочерью, которая родилась в Майами, где работает её отец. В соцсетях певица опубликовала видео, на котором она и её дочь стоят в центре празднично украшенного Нью-Йорка.

"А настроение-то рождественское!" — подписала ролик Кристина.

Многие подписчики выразили недоумение тем, что Кристина показала себя с дочерью стоящими у пешеходной зебры на фоне облупленного здания, украшенного разве что национальными флагами США.

"Вот и живи там, Кристина", "На Красной площади красивее", "Куда смотреть? Где красиво?".

Напомним, что Клавдии, дочери Кристины Орбакайте, 12 лет. Девочка фактически живёт на две страны — Россию и США.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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