Кристину Орбакайте высмеяли за видео из Нью-Йорка: Вот и живи там

После того как в социальных сетях появилось видео, на котором Кристина Орбакайте и её дочь Клавдия снялись в центре праздничного Нью-Йорка, подписчики певицы удивились выбору локации для съёмки.
Орбакайте приехала в США, чтобы встретиться со своей дочерью, которая родилась в Майами, где работает её отец. В соцсетях певица опубликовала видео, на котором она и её дочь стоят в центре празднично украшенного Нью-Йорка.
"А настроение-то рождественское!" — подписала ролик Кристина.
Многие подписчики выразили недоумение тем, что Кристина показала себя с дочерью стоящими у пешеходной зебры на фоне облупленного здания, украшенного разве что национальными флагами США.
"Вот и живи там, Кристина", "На Красной площади красивее", "Куда смотреть? Где красиво?".
Напомним, что Клавдии, дочери Кристины Орбакайте, 12 лет. Девочка фактически живёт на две страны — Россию и США.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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