Британский музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил своё недовольство решениями, принятыми властями США в отношении Украины.
"Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим", — подчеркнул он.
Это касается как событий, произошедших после переворота на майдане, организованного Викторией Нуланд, так и решения о расширении НАТО в нарушение данных ранее обещаний.
Музыкант подчеркнул, что команда неоконсерваторов в администрации США принимает ошибочные решения в области внешней политики в целом, особенно в отношении Украины, чем только обострила конфликт и преумножила страдания людей.
Ранее Уотерс заявил, что властям США безразлична судьба украинцев. Он считает, что действия "американской империи" в других странах направлены исключительно на обогащение "американской плутократии".
Джордж Ро́джер Уо́терс (англ. George Roger Waters; род. 6 сентября 1943, Грейт-Букхем, Суррей, Великобритания) — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт, активист.
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