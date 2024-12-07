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Лидер группы Pink Floyd Уотерс заявил, что США привели Украину к катастрофе

0:58
Шоу-бизнес

Британский музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил своё недовольство решениями, принятыми властями США в отношении Украины.

Роджер Уотерс
Фото: YouTube канал earthquake1755 by Скриншот видео YouTube канала earthquake1755, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роджер Уотерс

"Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим", — подчеркнул он.

Это касается как событий, произошедших после переворота на майдане, организованного Викторией Нуланд, так и решения о расширении НАТО в нарушение данных ранее обещаний.

Музыкант подчеркнул, что команда неоконсерваторов в администрации США принимает ошибочные решения в области внешней политики в целом, особенно в отношении Украины, чем только обострила конфликт и преумножила страдания людей.

Ранее Уотерс заявил, что властям США безразлична судьба украинцев. Он считает, что действия "американской империи" в других странах направлены исключительно на обогащение "американской плутократии".

 

 

Уточнения

Джордж Ро́джер Уо́терс (англ. George Roger Waters; род. 6 сентября 1943, Грейт-Букхем, Суррей, Великобритания) — британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, композитор, поэт, активист.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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