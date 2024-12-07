Татьяна Лазарева* призналась, что мечтает о возвращении в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, выразила желание вернуться на Родину. Она призналась, что ей не легко даётся адаптация к жизни за границей.

Фото: YouTube канал Lazarevatut by Скриншот видео YouTube канала Lazarevatut, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

"Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю. Я не выбирала эту эмиграцию", — заявила она.

В то же время невоздержанная на язык и постоянно высказывающаяся против России актриса боится, что может попасть под уголовное преследование в случае возвращения в Москву.

"Как только ты приедешь, тебя сразу посадят в тюрьму", — поделилась она своими опасениями.

И действительно Татьяне Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы за пропаганду терроризма.

*Признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уточнения

Лазарева Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса.



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