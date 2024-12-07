Татьяна Лазарева* призналась, что мечтает о возвращении в Россию

Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, выразила желание вернуться на Родину. Она призналась, что ей не легко даётся адаптация к жизни за границей.
"Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю. Я не выбирала эту эмиграцию", — заявила она.
В то же время невоздержанная на язык и постоянно высказывающаяся против России актриса боится, что может попасть под уголовное преследование в случае возвращения в Москву.
"Как только ты приедешь, тебя сразу посадят в тюрьму", — поделилась она своими опасениями.
И действительно Татьяне Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы за пропаганду терроризма.
*Признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Лазарева Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.