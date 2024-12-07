Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В грядущем сезоне сериала "Мистер и миссис Смит" главную роль сыграет российский актёр Марк Эйдельштейн.

Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Эйдельштейн

На днях появилась радостная новость: звезда фильма "Анора" Марк Эйдельштейн получил предложение сняться в новом сезоне "Мистера и миссис Смит". Российскому актёру предстоит воплотить образ мистера Смита.

Ранее ходили слухи, что главную женскую роль — миссис Смит — может сыграть Билли Айлиш. Однако, по информации от источников, у неё не получится из-за плотного гастрольного графика.

Премьера первого сезона "Мистера и миссис Смит" состоялась в 2024 году. В главных ролях — Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано, Паркер Поузи и другие. Режиссёрами проекта стали Карина Эванс, Хиро Мурай и Эми Саймец.

Сюжет рассказывает о двух одиноких людях, которые вынуждены притворяться супругами, чтобы начать карьеру шпионов. Каждый день они рискуют жизнью, а их отношения подвергаются испытаниям. Под прикрытием они сталкиваются с новыми опасностями и чувствами друг к другу, решая главный вопрос — что опаснее: шпионская работа или брак?

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. сыгравший главную роль в драме "Страна Саша", мировая премьера которой состоялась в 2022 году на Берлинале, "российский Тимоти Шаламе".



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.