Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Пора продавать доллары и инвестировать в рубли
Татьяна Лазарева* призналась, что мечтает о возвращении в Россию
Собаки и геомагнитные бури: как понять, что ваш питомец страдает
Худеем на 10 кг с удовольствием: горячие тренировки стали новым трендом
Чем заняться зимой на сочинской Красной Поляне, если вы не катаетесь на лыжах
Как поведение шимпанзе может раскрыть секреты человеческого языка и культуры
Такой вы ещё точно не пробовали — авторский белый глинтвейн с тыквенно-апельсиновым джемом
Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка

Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит

1:18
Шоу-бизнес

В грядущем сезоне сериала "Мистер и миссис Смит" главную роль сыграет российский актёр Марк Эйдельштейн.

Марк Эйдельштейн
Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марк Эйдельштейн

На днях появилась радостная новость: звезда фильма "Анора" Марк Эйдельштейн получил предложение сняться в новом сезоне "Мистера и миссис Смит". Российскому актёру предстоит воплотить образ мистера Смита.

Ранее ходили слухи, что главную женскую роль — миссис Смит — может сыграть Билли Айлиш. Однако, по информации от источников, у неё не получится из-за плотного гастрольного графика.

Премьера первого сезона "Мистера и миссис Смит" состоялась в 2024 году. В главных ролях — Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано, Паркер Поузи и другие. Режиссёрами проекта стали Карина Эванс, Хиро Мурай и Эми Саймец.

Сюжет рассказывает о двух одиноких людях, которые вынуждены притворяться супругами, чтобы начать карьеру шпионов. Каждый день они рискуют жизнью, а их отношения подвергаются испытаниям. Под прикрытием они сталкиваются с новыми опасностями и чувствами друг к другу, решая главный вопрос — что опаснее: шпионская работа или брак?

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. сыгравший главную роль в драме "Страна Саша", мировая премьера которой состоялась в 2022 году на Берлинале, "российский Тимоти Шаламе".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Садоводство, цветоводство
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит
Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка
Редкий цвет северного сияния в Японии озадачил учёных
Объёмы производства отечественного бренда Xcite снижаются
Удобное бронирование билетов для многодетных семей in action
Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных
Чемпионка США перед своими прыжками вдохновлялась прокатами Туктамышевой
Виноград на зиму: когда и как укрывать, чтобы избежать ошибок
Фильм Руки вверх! снимут с показа из-за судебных разборок между участниками группы
Норматив стоимости квадратного метра жилья в России снизится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.