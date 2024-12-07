Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит
Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка
Редкий цвет северного сияния в Японии озадачил учёных
Объёмы производства отечественного бренда Xcite снижаются
Удобное бронирование билетов для многодетных семей in action
Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных
Чемпионка США перед своими прыжками вдохновлялась прокатами Туктамышевой
Виноград на зиму: когда и как укрывать, чтобы избежать ошибок
Норматив стоимости квадратного метра жилья в России снизится

Фильм Руки вверх! снимут с показа из-за судебных разборок между участниками группы

1:03
Шоу-бизнес

В связи с судебным разбирательством о правах на музыкальные композиции, кинокартина "Руки вверх!" будет удалена со всех онлайн-платформ.

Сергей Жуков
Фото: YouTube канал almazovam1 by Скриншот видео YouTube канала almazovam1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Жуков

3 декабря Мосгорсуд принял решение о мерах по защите прав на популярные песни группы, включая "Чужие губы", "Крошка моя", "Ну где же вы, девчонки" и "Лишь о тебе мечтая".

Из материалов суда следует, что стриминговые платформы "Старт", "Иви", "Кинопоиск" и "Премьер" должны удалить фильм в ближайшее время. За выполнением судебного решения будет следить Роскомнадзор.

Сергей Жуков и Алексей Потехин, основатели группы, а также бывший продюсер Андрей Маликов, оспаривают права на песни. Музыканты хотят признать недействительными договоры о передаче прав, а продюсер утверждает, что композиции принадлежат ему.

Фильм пока доступен для просмотра на платформах "Иви", "Старт", "Кинопоиск" и "Премьер", а также в кинотеатрах.

 

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Российский актёр Марк Эйдельштейн заменит Брэда Питта в продолжении Мистера и миссис Смит
Как выбрать рябину для сада: лучшие сорта для дачного участка
Редкий цвет северного сияния в Японии озадачил учёных
Объёмы производства отечественного бренда Xcite снижаются
Удобное бронирование билетов для многодетных семей in action
Физическая активность спасает от последствий недосыпа: выводы учёных
Чемпионка США перед своими прыжками вдохновлялась прокатами Туктамышевой
Виноград на зиму: когда и как укрывать, чтобы избежать ошибок
Фильм Руки вверх! снимут с показа из-за судебных разборок между участниками группы
Норматив стоимости квадратного метра жилья в России снизится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.