Фильм Руки вверх! снимут с показа из-за судебных разборок между участниками группы

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В связи с судебным разбирательством о правах на музыкальные композиции, кинокартина "Руки вверх!" будет удалена со всех онлайн-платформ.

Фото: YouTube канал almazovam1 by Скриншот видео YouTube канала almazovam1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Жуков

3 декабря Мосгорсуд принял решение о мерах по защите прав на популярные песни группы, включая "Чужие губы", "Крошка моя", "Ну где же вы, девчонки" и "Лишь о тебе мечтая".

Из материалов суда следует, что стриминговые платформы "Старт", "Иви", "Кинопоиск" и "Премьер" должны удалить фильм в ближайшее время. За выполнением судебного решения будет следить Роскомнадзор.

Сергей Жуков и Алексей Потехин, основатели группы, а также бывший продюсер Андрей Маликов, оспаривают права на песни. Музыканты хотят признать недействительными договоры о передаче прав, а продюсер утверждает, что композиции принадлежат ему.

Фильм пока доступен для просмотра на платформах "Иви", "Старт", "Кинопоиск" и "Премьер", а также в кинотеатрах.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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