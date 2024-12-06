Олег Газманов рассказал о травле со стороны Собчак

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов обвинил Телеграм-канал "Кровавая барыня", связанный с Ксенией Собчак, во лжи и посвятил стихотворение лживым публикациям.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Жуков is licensed under Creative Commons Олег Газманов

Речь зашла про публикацию на канале после речи артиста в Госдуме, которую откровенно переврали. Даже заголовок "Газманов жалуется, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни" содержал в себе дезинформацию.

"Я такого никогда не говорил и ни на кого не жаловался. Наоборот, я говорил, что молодёжь хочет слушать, но слушать негде", — объяснил Олег.

Певец намерен послать письмо с требованием исправить информацию. Комментируя ситуацию Газманов привел строки из собственного стихотворения, навеянного произведением Сэлинджера "Над пропастью во ржи":

"В век победы пиара над разумом Кто над пропастью будет стоять во ржи? Приближаются дети, такие разные, Не дайте пропасть им в пропасти лжи"

Музыкант рассказал, что недостоверные сообщения аффилированных с Собчак каналов подхватывает ЦИПСО и разносит их по всему интернету. Началось это сразу после того, как он выразил поддержку стране и СВО.

"Травля и угрозы в адрес моей семьи — с этим я живу давно", — поделился певец и отметил, что та публикация была очередной попыткой испортить его репутацию.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



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