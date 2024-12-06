Юрист и драматург Михаил Барщевский рассказал о своём спектакле-квесте

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный юрист РФ и доктор юридических наук, писатель и драматург Михаил Барщевский сообщил о премьере детективного спектакля в своём театре "Неформат".

Фото: flickr.com by Brian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Театральная сцена

Барщевский поведал, что постановка "Ведите следствие" рассказал, что зрители на его спектакле примерят на себя роль следователей, прокуроров и адвокатов. Он вложил в спектакль весь свой судебный опыт.

Ранее Большой театр рассекретил цену самого дешёвого билета на балет Петра Чайковского "Щелкунчик".

"Шесть человек на первом этаже в кафе, а на втором этаже кого-то убили. Понятно, что убил кто-то из этих шестерых. Одно из первых подозрений зрителей, что убили все шестеро, потому что все читали "Восточный экспресс" Агаты Кристи. Потом приходит следователь, всех допрашивает", — цитирует слова Барщевского "Вечерняя Москва".

Он отметил, что зрителям спектакля предоставиться возможность самим задавать подозреваемым вопросы. После этого публика станет членами суда присяжных без всяких "подсадных уток".

Уточнения

Михаи́л Ю́рьевич Барще́вский (род. 27 декабря 1955, Москва) — советский и российский юрист, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, заведующий кафедрой юриспруденции в Университете Правительства Москвы.



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