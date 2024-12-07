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Люся Чеботина заявила о желании спеть с Ириной Аллегровой

0:53
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина рассказала, с кем из маститых артистов мечтает исполнить совместную песню.

Певица Ирина Аллегрова
Фото: https://vk.com/allegrovaofficial by ВК-аккаунт Ирины Аллегровой is licensed under public doman
Певица Ирина Аллегрова

Исполнительница хита "Солнце Монако" восхитилась народной артисткой РФ Ириной Аллегровой.

Она рассказала, что композитор Игорь Крутой нашёл между ней и Аллегровой много общего. Чеботина согласилась с таким утверждением, отметив, что их с маститой певицей объединяет жёсткость, которая придаёт шарм.

Чеботина призналась, что хотела бы сделать фит (участие одного артиста в подготовке записи песни другого певца).

"Она настолько большой артист, что с ней мечтает сделать фит любой представитель разных поколений", — сообщила молодая певица в беседе с "Блокнотом".

Ранее певцу Александру Буйнову предложили сделать фит с Анной Асти.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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