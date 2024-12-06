Анастасия Волочкова оценила идею возвращения в Большой театр: готова приплатить

Балерина Анастасия Волочкова, будучи примой Большого театра, заявила, что ни при каких обстоятельствах не собирается возвращаться на сцену. Она даже выразила готовность заплатить за возможность избежать этого.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

В интервью NEWS. RU она напомнила о своём проекте, с которым гастролирует по всему миру.

"Я готова заплатить, чтобы не возвращаться туда (в Большой театр). Лучшее время я провела именно там. Мы с Колей Цискаридзе часто обсуждаем, что это было самое достойное и классное время, когда деньги ещё не вмешивались в репертуарную политику Большого театра", — сказала она.

Артистка подчеркнула, что ей нет необходимости выступать на сцене Большого театра, потому что она уже сама стала театром. Она объяснила, что на третьем этаже своего особняка построила сцену в стиле Людовика XIV и поставила там миниатюру своего спектакля "Балерина в Зазеркалье".

Ранее Леон Кемстач высказал своё мнение об "Оскаре".

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





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