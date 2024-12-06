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Анастасия Волочкова оценила идею возвращения в Большой театр: готова приплатить

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова, будучи примой Большого театра, заявила, что ни при каких обстоятельствах не собирается возвращаться на сцену. Она даже выразила готовность заплатить за возможность избежать этого.

Анастасия Волочкова
Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

В интервью NEWS. RU она напомнила о своём проекте, с которым гастролирует по всему миру.

"Я готова заплатить, чтобы не возвращаться туда (в Большой театр). Лучшее время я провела именно там. Мы с Колей Цискаридзе часто обсуждаем, что это было самое достойное и классное время, когда деньги ещё не вмешивались в репертуарную политику Большого театра", — сказала она.

Артистка подчеркнула, что ей нет необходимости выступать на сцене Большого театра, потому что она уже сама стала театром. Она объяснила, что на третьем этаже своего особняка построила сцену в стиле Людовика XIV и поставила там миниатюру своего спектакля "Балерина в Зазеркалье".

Ранее Леон Кемстач высказал своё мнение об "Оскаре".

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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