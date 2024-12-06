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Мария Погребняк рассказала, с кем оставила на неделю трёхмесячного сына

0:48
Шоу-бизнес

Лёгшая под нож пластического хирурга Мария Погребняк объяснила, кто неделю сидел с её сыном.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Марию Погребняк выписали из больницы, которая ушила себе повреждённый диастазом живот. Она больше всего переживала за то, что её трехмесячный сын Владимир не узнает маму после недельной разлуки.

Мальчик, однако, обрадовался, увидев родительницу.

"Мой сладкий малыш очень старался мне что-то рассказать, обрадовался, увидев мамочку", — написала Мария под кадрами с наследником.

Погребняк поинтересовалась у сына, не обижал ли его кто в её отсутствие. В ходе разговора с младенцем выяснилось, что сидели с ребёнком бабушка и отец, муж Погребняк Игорь Головинский.

Уточнения

Диастаз прямых мышц живота — расхождение внутренних краев этих мышц на расстояние более 27 мм на уровне пупка, или более 22 мм на уровне 3 см над пупком вследствие ослабления и растяжения белой линии живота. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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