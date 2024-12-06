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Юный актёр из нашумевшего сериала про преступные группировки рассказал о мечте, связанной с кино

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Леон Кемстач, звезда нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", вышедшего в 2023 году, поделился своей мечтой — однажды выиграть "Оскар".

Леон Кемстач
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леон Кемстач

Он объяснил, что вдохновляется примером российского актёра Юры Борисова, который может быть номинирован на премию за роль в фильме "Анора". Это, по мнению Леона, доказывает, что всё возможно.

"Я считаю, что это прорыв не только для Борисова, но и для других актёров. Они понимают, что шанс на успех всё-таки есть. И я уверен, что он есть всегда. В жизни можно достичь всего, если усердно работать и не сдаваться", — говорит юный актёр.

Леон Кемстач прославился после роли Пальто в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Ему всего 16 лет, но он уже не только снимается в кино, но и занимается музыкой. Недавно он выпустил свой новый альбом под названием "Дневник любви".

Ранее режиссёр Егор Кончаловский рассказал, почему растит сыновей в деревне.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург, Россия) — российский актёр кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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