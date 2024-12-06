Кончаловский рассказал, почему растит сыновей в деревне

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Режиссёр Егор Кончаловский рассказал, что растит своих сыновей в деревенской атмосфере, и это не может не отразиться на их характере.

Фото: youtube.com by канал Просто такая генетика, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Егор Кончаловский

В интервью StarHit он отметил, что его сыновья имеют возможность наслаждаться всеми прелестями деревенской жизни: рекой, горками и прогулками босиком по траве.

"Конечно, это делает детей несколько другими, не такими, как если бы они росли в городе, в мегаполисе, таком как Москва. Поэтому я могу сказать, что мои ребята — деревенские. Вокруг нашего дома находятся детский сад и школы", — считает Кончаловский.

Он добавил, что его восьмилетний сын Тимур не так часто бывает в Москве.

Кончаловский женат на Марии Леоновой, которая работает адвокатом. Вместе они воспитывают двоих сыновей — Тимура и годовалого Марата. Режиссёр рассказал, что его жена много работает, поэтому в воспитании детей им помогают няня и близкие родственники.

У продюсера есть квартира в Москве, но она не подходит для семьи из четырёх человек.

Ранее стало известно, что внучка Иосифа Кобзона вышла замуж.

Уточнения

Его́р Андре́евич Кончало́вский (настоящее имя — Гео́ргий Андре́евич Михалко́в; род. 15 января 1966, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Сын режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского.



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