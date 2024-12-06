Садальский рассказал о судьбе актрисы из фильма Ирония судьбы

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поведал, как сложилась жизнь актрисы Ольги Науменко, которая сыграла Галю в фильме "Ирония судьбы, или с лёгким паром".

Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman Актриса Ольга Науменко

Садальский отметил, что многие актёры из "Иронии судьбы" уже давно не снимаются в кино, но при этом создаётся впечатление, что они не сходят с экранов ТВ.

"У грандиозной актрисы театра имени Гоголя Ольги Науменко было лишь две большие роли. Но зато какие! Варька в знаменитом сериале "Тени исчезают в полдень" и несчастная Галя, каждый год плачущая под бой курантов в "Иронии судьбы"", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр объяснил, что в отличие от своей экранной героини в личной жизни актрисе повезло, она стала женой сокурсника Садальского Александра Скворцова. С ним она прожила много счастливых лет.

"Эта добрая и дружная пара пережила большую беду — в 1979-м от страшной болезни у них умерла полуторагодовалая дочь", — рассказал актёр.

Он отметил, что общая беда только сильнее сплотила супругов. После у них родилась ещё дочь, которую они благополучно воспитали.

Скворцова, по словам Садальского, уже нет в живых. Ольга самоотверженно ухаживала за больным мужем.

Уточнения

«Иро́ния судьбы́ и́ли С лёгким па́ром » — советский двухсерийный телевизионный художественный фильм, поставленный режиссёром Эльдаром Рязановым в 1975 году и впервые показанный в Советском Союзе 1 января 1976 года.



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