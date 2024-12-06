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Внучка Иосифа Кобзона вышла замуж за израильского бизнесмена: первые кадры с торжества

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Внучка Иосифа Кобзона, 24-летняя Мишель Рапопорт, объявила о своей свадьбе. В личном блоге она опубликовала первые фотографии с торжественного события.

Внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт
Фото: instagram.com by личный аккаунт Мишель Рапопорт в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт

В своих видео она рассказала, как проходила её утренняя подготовка перед встречей с женихом, а также показала, как он приехал на свадьбу. Кроме того, она поделилась некоторыми моментами из самого праздника.

Мишель Рапопорт вышла замуж за 31-летнего израильтянина Бена Джорджа, который занимается созданием различных конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы. Ещё в июле 2024 года она сообщила о своей помолвке и продемонстрировала кольцо, подаренное возлюбленным.

Внучка Иосифа Кобзона с отличием окончила Оксфордский университет, где изучала юриспруденцию. Она всегда мечтала о поступлении в этот вуз.

Ранее Гоша Куценко также появился на публике в компании своих двух несовершеннолетних дочерей.

Уточнения

Ио́сиф Давы́дович Кобзо́н (укр. Йосип Давидович Кобзон; 11 сентября 1937, Часов Яр, Сталинская область, Украинская ССР, СССР — 30 августа 2018, Москва, Россия) — советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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